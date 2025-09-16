La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 00.50, polițiștii Biroului de Ordine Publică din Baia Mare au oprit pe raza municipiului un autoturism.

Din verificările efectuate, a reieșit faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 37 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supraveghere procurorului de caz.