În acest context, la Instituția Prefectului – Județul Maramureș a avut loc o întâlnire de lucru interinstituțională, având ca obiectiv analiza situației actuale privind siguranța școlară și stabilirea direcțiilor de acțiune pentru perioada următoare.

În cadrul întâlnirii a fost analizat Raportul de activitate al Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, aferent perioadei 01.07.2025 – 31.12.2025, datele prezentate indicând o scădere a faptelor sesizate în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ, ca urmare a activităților susținute de prevenire, informare și menținere a ordinii publice.

Totodată, au fost analizate provocările existente și au fost discutate măsuri concrete și propuneri pentru anul 2026, fiind subliniată necesitatea unei abordări unitare și a consolidării cooperării interinstituționale, în vederea creării unui mediu sigur pentru copii, atât în școli, cât și în zonele adiacente acestora.

Siguranța copiilor este o responsabilitate comună, care presupune colaborare permanentă între instituții, școală, familie și comunitate.