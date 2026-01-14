lianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a înaintat astăzi, 14.01.2026, analiza Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student? către Președintele României și Administrația Prezidențială, Prim-ministrul și cancelaria acestuia și cabinetului de miniștrii, alături de solicitările federației:

(1) abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024 care afectează fondul de burse și protecție socială și reducerea de 90% la transportul feroviar intern al studenților;

(2) creșterea fondului de burse și protecție socială;

(3) alocarea unui buget consistent pentru educație, de minimum 15% din bugetul general consolidat, precum prevede art. 147 al Legii Învățământului Superior nr. 199/2023.

Într-un context în care urmează să fie adoptate legile bugetului de stat, dar și în care numirea unui ministru pentru domeniul educației și cercetării întârzie să apară, iar în spațiul public a apărut propunerea de preluare în interimat a portofoliului chiar de către Prim-ministrul Ilie Bolojan, considerăm esențială oferirea unei importanțe sporite finanțării educației și cercetării, respectiv și, în mod special, creșterii fondului de burse și protecție socială.

ANOSR a lansat analiza Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student? în data de 12.01.2026 în spațiul public, clarificănd astfel situația costurilor minime pe care un student le are în fiecare lună pentru a se menține la studii.

Analiza conține statistici de la nivel internațional care plasează România într-un context social absolut nefavorabil și pe ultimul loc în Europa când vine vorba de finalizarea studiilor superioare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-34 de ani, cu o rată de numai 23,2% și cu 8,4% mai puțin decât următoarea țară clasată, obiectivul Uniunii Europene fiind de a ajunge la 50% din populație până în anul 2030. De asemenea, rata de sărăcie și excluziune socială în România se ridică la un procent de 27,9% din populație.

În ceea ce privește sprijinul oferit de stat studenților, România se află printre ultimele 6 țări din Uniunea Europeană, oferind burse sociale pentru mai puțin de 10% din numărul total de studenți. Totodată, procentul pe care îl ocupă acest sprijin financiar din partea statului în bugetul lunar al studenților, reprezentând suportul statului, acoperă numai 10% din veniturile lunare ale studenților, în comparație cu 57% care este procentul acoperit de către familii.

Contextul social al României duce la un număr considerabil de studenți care nu pot fi întreținuți de părinți pentru a-și finaliza studiile superioare din cauza lipsei fondurilor necesare. Bursele reprezintă un sprijin real pentru tineri și contribuie în privința menținerii acestora în parcursul educațional, însă aproximativ 44.000 de studenți au rămas fără burse în urma măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025.

Prin intermediul analizei, ANOSR a demonstrat, cu date și calcule concrete, care este costul mediu lunar al unui student – 2.027,99 de lei, reprezentând o parte din cheltuielile de bază pe care le are pentru a se întreține la studii. Analiza a fost împărțită în mai multe categorii de cheltuieli de bază:

1️⃣Cheltuieli de masă – 1071 de lei, reprezentând 52,81% din totalul cheltuielilor

• costurile alimentelor de bază, împărțite mai apoi pentru 3 mese pe zi;

2️⃣Cheltuieli pentru cazare – 454 de lei, reprezentând 22,39% din totalul cheltuielilor

• au fost luate în considerare tarifele de cazare medii ale căminelor universităților de stat, fără a fi calculate prețurile chiriilor care pot ajunge la cheltuieli de 2 sau 3 ori mai mari;

3️⃣Cheltuieli pentru materiale de studiu – 68 de lei, reprezentând 3,35% din totalul cheltuielilor

• au fost calculate numai cheltuielile generale, nefiind luate în calcul cheltuielile specifice cu manuale, culegeri, cărți și alte resurse pentru domeniile de specialitate care pot ajunge la costuri de 3 sau 4 ori mai mari;

4️⃣Cheltuieli pentru transport local – 11,99 de lei, reprezentând 0,59% din totalul cheltuielilor

• cheltuielile pentru 10% dintr-un abonament de călătorie pentru studenți, conform Legii nr. 199/2025, art. art. 128, alin. (3), studenții beneficiază de 90% gratuitate la transportul local;

5️⃣Cheltuieli pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 234 de lei, reprezentând 11,54% din totalul cheltuielilor

• reprezentând cheltuielile medii pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, fiind luată în considerare și durata medie de viață a bunurilor, pentru toate anotimpurile;

6️⃣Cheltuieli pentru produse de uz casnic și igienă personală – 189 de lei, reprezentând 9,32% din totalul cheltuielilor

• ista de produse de uz casnic și igienă personală necesare a fost realizată raportându-ne și la cercetarea asupra bugetelor de referință publicată de Comisia Europeană.

Având în vedere faptul că valoarea cuantumului minim al bursei sociale este de 925 lei, considerăm absolut nejustificate măsurile de austeritate din educație, împotriva cărora ne-am poziționat vehement încă de la primele discuții purtate în jurul măsurilor. Cuantumul minim al bursei sociale este, de asemenea, cu mult sub suma minimă de care are nevoie un student în fiecare lună pentru a se menține la studii, în valoare de 2.027,99 lei, și cu mult și sub suma de 1.525 de lei cât ar costa doar cheltuielile de masă și cazare, prevăzute de lege pentru constituirea acestui cuantum minim al bursei sociale, conform art. 149, alin. (26) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, ,,Cuantumul minim al bursei sociale se propune anual de către CNFIS, se adoptă prin ordin al ministrului educației și trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare”.

Solicitările ANOSR sunt:

🔹Alocarea, prin legile bugetului de stat, a cel puțin 15% din bugetul general consolidat, precum prevede art. 147 al Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, pentru domeniul educației și cercetării.

🔹Revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

🔹Creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

🔹Reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

🔹Creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

🔹Revenirea la reducerea de 90% pentru studenți la transportul feroviar intern pe toate rutele.