A doua zi de Rusalii, sărbătorită luni, 1 iunie, are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși, fiind dedicată în mod special Sfântului Duh și Sfintei Treimi. Considerată una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, această zi continuă bucuria Cincizecimii și amintește de momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli, punând temelia Bisericii creștine.

Rusaliile, sărbătorite la 50 de zile după Învierea Domnului, marchează momentul în care Duhul Sfânt S-a pogorât asupra apostolilor sub forma unor limbi ca de foc, oferindu-le puterea de a propovădui Evanghelia în întreaga lume. Acest eveniment este considerat actul de naștere al Bisericii creștine, deoarece, din acel moment, apostolii au început misiunea de răspândire a credinței creștine.

În tradiția ortodoxă românească, a doua zi de Rusalii este asociată și cu sărbătoarea Sfintei Treimi. Credința în Sfânta Treime reprezintă una dintre învățăturile fundamentale ale creștinismului și mărturisește existența unui singur Dumnezeu în trei Persoane distincte: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Această doctrină a fost formulată și clarificată de Biserică în cadrul primelor două Sinoade Ecumenice, de la Niceea (325) și Constantinopol (381), fiind inclusă în Simbolul de Credință rostit și astăzi la fiecare Sfântă Liturghie.

Temeiurile credinței în Sfânta Treime se regăsesc atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. În mod deplin, cele trei Persoane divine sunt descoperite la Botezul Domnului, când Fiul este botezat în Iordan, Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel, iar Tatăl mărturisește din cer: „Acesta este Fiul Meu cel iubit”.

Teologii și Sfinții Părinți ai Bisericii au explicat de-a lungul secolelor că Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Cu toate acestea, taina Sfintei Treimi rămâne una dintre cele mai profunde realități ale credinței creștine, fiind considerată un mister dumnezeiesc care nu poate fi înțeles pe deplin de mintea omenească.

Astfel, sărbătoarea Sfintei Treimi reprezintă o continuare a bucuriei Rusaliilor și un prilej de rugăciune pentru toți credincioșii, iar prin cinstirea Sfântului Duh, Biserica transmite una dintre cele mai importante învățături ale creștinismului și chemarea la unitate, la credință și la comuniune cu Dumnezeu.