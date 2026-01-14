Copiii beneficiari ai Centrului Rivulus Pueris, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, participă în fiecare zi de vineri la cursuri de limba engleză, desfășurate într-un cadru prietenos și educativ. Prin jocuri interactive, exerciții practice și activități creative, cei mici își îmbogățesc vocabularul și capătă mai multă încredere în exprimarea orală.

Aceste activități sunt adaptate vârstei și nivelului de cunoștințe al copiilor și au ca scop dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

Voluntarele Mora Alexia și Kelner Florina sunt alături de beneficiarii centrului în fiecare săptămână, oferindu-le timp de calitate și șanse sporite de reușită educațională.