Polițiștii desfășoară constant activități preventive în unitățile de învățământ, avânt un rol esențial în formarea unui climat de siguranță și în educarea elevilor pentru un comportament responsabil.

Pentru că siguranța elevilor este o prioritate, la data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Siguranță Școlară și cei din Sighetu Marmației au desfășurat în intervalul orar 10.00-13.00, două activități preventive și pro-active la Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihaly de Apşa” și Colegiul Național „Dragoş Vodă”.

Scopul acțiunilor a vizat prevenirea consumului de tutun sau a altor substanțe, dar și combaterea absenteismului.

Deoarece siguranța elevilor nu se construiește doar printr-un set de reguli și sancțiuni aplicate, ci prin educație, dialog și prevenție, pe parcursul acțiunii polițiștii au purtat discuții despre importanța frecventării cursurilor și conștientizarea faptului că absențele repetate pot duce la lacune în învățare, școala fiind, de altfel, baza unui viitor sigur și stabil.

De asemenea, elevii au fost informați cu privire la riscurile la care se expun în cazul consumului de tutun sau a altor substanțe, dar și despre importanța evitării locurilor și anturajelor riscante.

Pas cu pas polițiștii depun eforturi pentru ca elevii să conștientizeze că viitorul și parcursul lor este influențat de deciziile pe care le iau în diferite situații