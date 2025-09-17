Sighetu Marmației găzduiește în acest an prima ediție a competiției „Sighet Run”, care capătă anvergură internațională prin participarea oficială a unor ofițeri Frontex din Spania și Grecia.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 10:00 și este organizat de Colegiul Național „Dragoș Vodă” și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației – IPA Regiunea 2 Maramureș, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Sighet, Salvamont Maramureș, Crucea Roșie Română, Clubul de Speologie MONTANA – Baia Mare.

Prezent la evenimentul de lansare al competiției, desfășurat la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, chestorul de poliție Florin Coman, șeful ITPF Sighetu Marmației, a subliniat importanța implicării tinerilor în viața comunității:

„Apreciez implicarea tinerilor în acest eveniment și în activitățile locale – fie că vorbim despre sport, robotică, voluntariat sau educație civică. Mai ales aici, la Colegiul Național «Dragoș Vodă», care este un loc cu tradiție și prestigiu, cu care Poliția de Frontieră are o legătură aparte. Ne bucurăm să vedem absolvenți de colegiu care aleg cariera în slujba țării, la Academia de Poliție sau la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră din Oradea. Un alt motiv de bucurie este faptul că această primă ediție a competiției atrage deja participare internațională, prin prezența a mai multor ofițeri Frontex” – a menționat cu această ocazie chestorul de poliție Coman Florin

Așadar, organizatorii anunță cu entuziasm că prima ediție a competiției Sighet Run devine internațională, prin participarea a trei ofițeri Frontex – din Spania și Grecia.

„Am răspuns cu entuziasm invitației colegilor noștri din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației de a susține și a participa activ la această inițiativă. Prezența noastră aici este mai mult decât un gest de participare – este un semn de respect față de inițiativa dumneavoastră și o dovadă că frontierele nu ne despart, ci ne unesc atunci când acționăm împreună în spiritul cooperării europene”, a transmis căpitanul Răzvan Pălii, șef secțiune Frontex și participant în competiție.

Evenimentul are și o componentă caritabilă, dedicată susținerii Clubului de Robotică Tech-X din cadrul Colegiului Național „Dragoș Vodă”. Profesorul de istorie al colegiului, un susținător activ al educației prin sport și implicare, a transmis un mesaj clar și convingător:

„Cred cu tărie că fiecare leu investit în sport aduce de trei ori mai multe beneficii statului român – nu doar economic, ci și în sănătate, educație și coeziune socială. Haideți să facem un bine și să alergăm pentru viitor – pentru Clubul de Robotică Tech-X. Sau, altfel spus: dacă vrei să faci un bine, aleargă și donează!”, a transmis Voinaghi Marius, profesor de istorie al Colegiului Național Dragoș-Vodă.

Comunitatea locală este invitată să participe activ, fie ca alergători, voluntari sau susținători. Înscrierile se mai pot face pe platforma my run https://my-run.ro/race-pay/?contestId=294

„Sighet Run 2025” simbolizează forța unei comunități care alege să se unească prin mișcare, implicare și parteneriat, dincolo de frontiere!