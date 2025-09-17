Vineri și sâmbătă, 19 și 20 septembrie, în Valea Chioarului se desfășoară o campanie de colectare a aparatelor electrice: frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, calculatoare, electrocasnice mici și mari, becuri, baterii.

Cei interesați se pot programa la 0744 781 781 sau 0800 444 800 sau completând formularul de comandă de pe https://thegreenproject.ro/comanda/ și o echipă va veni să preia aparatele de la domiciliu.

Vineri și sâmbătă se va colecta între orele 10:00 și 16:00 la mașinile de colectare care vor circula prin Comuna Valea Chioarului și localitățile aparținătoare: Curtuiuşu Mare, Fericea Mesteacăn, Duruşa, Vărai

Sâmbătă se va colecta între orele 10:00 și 16:00 atât la mașinile de colectare, cât și la punctul de colectare de lângă Primărie.

Toți cei care predau aparate electrice în cadrul campaniei au oportunitatea de a câștiga echipamente electrice și electrocasnice noi în cadrul unei trageri la sorți: 1 X SLEFUITOR, 1 X BORMAȘINĂ, 1 X BLENDER, 1 X APARAT DE VIDAT.

Tragerea la sorți va avea loc sămbătă, ora 16:00, la punctul de colectare

O campanie de mediu organizată de orașul Baia Sprie împreună cu The Green Project cu susținerea OIREP Eco Positive și a partenerilor locali: Garda de Mediu Maramureș, @Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Camera de Comert si Industrie Maramures.