Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 17 septembrie, între orele 08.00 și 15.00, pe str. Viilor din Baia Mare, pentru lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Tot miercuri, în intervalul orar 08.00 – 11.00, nu vor avea apă la robinete băimărenii care locuiesc pe str. Moldovei nr. 15, tot pentru lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.