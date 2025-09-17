Polițiștii acționează zi de zi pentru protejarea vieții, siguranței și integrității. Unul dintre obiectivele majore îl reprezintă depistarea și dispunerea măsurilor legale față de persoanele care conduc autovehicule după ce au consumat alcool. În ultimele 24 de ore, în municipiul Baia Mare, au fost depistate două astfel de persoane.

În jurul orei 23:30, polițiștii au depistat un bărbat domiciliat în localitatea Ocoliș, care conducea pe b-dul Republicii din Baia Mare. Testarea acestuia cu aparatul etilometru a indicat concentrația de 0,66mg/l alcool pur în aerul expirat.

Puțin mai târziu, la ora 00:30, polițiștii au identificat un băimărean și au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe strada Petru Rareș din municipiu, ar fi acroșat cinci autovehicule parcate. În urma accidentului, nicio persoană nu a fost rănită, însă au fost înregistrate pagube materiale. Testarea conducătorului auto cu aparatul etilometru a indicat concentrația de 0,65mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii conducători auto au fost conduși la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.