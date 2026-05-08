Joi, 7 mai a.c., în jurul orei 14.20, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au oprit pe D.J. 184 B, în localitatea Copalnic, un vehicul tip A.T.V.

Polițiștii au stabilit că vehiculul era condus de un bărbat de 49 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, vehiculul în cauză, nu figura cu asigurare de răspundere civilă auto valabilă.

În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permis de conducere și s-a aplicat o sanțiune contravențională pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.