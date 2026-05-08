Azi, 8 mai, polițiștii au fost sesizați, despre faptul că, LACATOS MARIA, de 59 ani, din comuna Coltău, județul Maramureș, a plecat voluntar în cursul zilei de ieri, 07 mai a.c., din incinta unei unități medicale din municipiul Baia Mare și nu a mai revenit.

Semnalmente: aproximativ 1,65 m.

Persoanele care dețin și pot oferi informații ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.