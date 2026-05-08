Sâmbătă, 9 mai, celebrăm un moment de profundă încărcătură spirituală și identitară pentru comunitatea noastră: Ziua Liceului „Episcop Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, instituție de învățământ întemeiată sub ocrotirea și cu purtarea de grijă a Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș.

Această zi are o semnificație aparte, deoarece îl comemorăm pe Episcopul martir Alexandru Rusu, cel care, la 9 mai 1963, a plecat la Casa Tatălui Ceresc, lăsând în urmă un exemplu de credință neclintită, demnitate și sacrificiu.

Prin întreaga sa viață și mărturisire, Episcopul Alexandru Rusu a arătat că adevărata educație se clădește pe caracter, curaj și fidelitate față de valorile credinței. Liceul care îi poartă numele continuă această misiune, formând generații de tineri animați de responsabilitate, iubire față de aproapele și respect pentru valorile creștine.

La acest ceas aniversar, ne exprimăm recunoștința față de toți cei care contribuie la viața și misiunea acestei instituții – profesori, elevi, părinți și susținători. Dumnezeu să binecuvânteze Liceul „Episcop Dr. Alexandru Rusu” și să dăruiască tuturor celor care îi trec pragul lumină, înțelepciune și statornicie în bine!