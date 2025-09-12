Sâmbătă, 20 septembrie, la ora 10.00, sighetenii sunt așteptați în Parcul Grădina Morii să participe la Sighet Run 2025, o competiție sportivă dedicată comunității locale, organizată de Colegiul Național „Dragoș Vodă” și ITPF Sighetu Marmației – IPA Regiunea 2 Maramureș, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației.

Vor fi 4 probe pentru toate vârstele: Semimaraton – 21 km; Cros – 10 km; Cursă populară – 4 km; Competiție pentru copii,

Traseul se întinde pe malul Izei, Dealul Solovan, pădurile din sud-vestul orașului.

Sunt așteptați alergători, voluntari, susținători și toți cei care vor să contribuie la un oraș mai activ și o generație mai pregătită.