De o nouă acțiune de căutare – salvare au avut parte salvamontiștii maramureșeni, în zona Vârfului Poloninca, M-ții Maramureșului.

Împreună cu Poliția de Frontieră Valea Vișeului au intervenit pentru a recupera doi cetățeni ucraineni, aflați în dificultate după zile întregi în munți. Aceștia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii și în imposibilitatea de a se mai orienta.

Localizarea a fost posibilă datorită STS.

Puțin înainte de miezul nopții cei doi ucraineni cu vârste de 23 și 31 ani au fost găsiți și salvați. Veneau din zona Harkov și au fost câteva zile pe munți, uzi și fără provizii.

Au fost evaluați din punct de vedere medical și fiindcă nu prezentau probleme serioase au fost preluați de autoritățile competențe pentru îndeplinirea procedurilor impuse în astfel de cazuri.

