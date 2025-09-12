Joi, 11 septembrie, sala “Dumitru Bernicu” din Suceava a fost gazda partidei dintre CSU din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul rundei inaugurale din Liga Zimbrilor. A fost ultimul meci al etapei, amânat pentru că echipa noastră a jucat în Europa League. Urmează tot o deplasare pentru Minaur, la Constanța (miercurea viitoare), după care un prim meci pe teren propriu, în etapa a 3-a, duminică, 21 septembrie, când o va avea ca adversară pe CSM Vaslui.

Băimărenii au început meciul excelent, cu o apărare fermă și atacuri finalizate aproape la fiecare fază, astfel că s-a ajuns destul de repede la 2-7 (9). Gazdele au cerut time-out și-au revizuit construcția și finalizarea, reușind să reducă din handicap, dar cu adevărat au revenit după 7-11 (18). În următoarele 12 minute, Minaur a mai marcat doar de trei ori, în timp ce sucevenii au punctat de 9 ori și la pauză s-a intrat cu avantaj de două goluri de partea gazdelor.

Suceava este una dintre echipele recunoscute că înscrie mult. Ei bine, în partea a doua a meciului, moldovenii au marcat doar de cinci ori, primind în schimb 16 goluri. Asta datorită unei apărări foarte bune, a evoluțiilor excelente ale portarilor Makaria și Sîncu și a unui ritm de joc impus. Pentru că Minaur și-a impus ritmul ei, pe care l-a dus excelent în ultimele 30 de minute. Finalul a fost și el frumos, cu “garda tânără” în teren, care s-a descurcat rezonabil.

CSU din Suceava – CS Minaur Baia Mare: 21-30 (16-14)

Sala “Dumitru Bernicu” din Suceava; cca 500 spectatori

Arbitri: Radu Iliescu / Doru Pascu Manea (București). Observator: Georgiana Doană (Ilfov)

Aruncări de la 7m: 4-3 (transformate: 1-3; au ratat: Șerban, Tîrzioru, Balazs). Minute de eliminare: 6-8 (Șerban, Grigore, Dascălu / Kotrc, Mollino, Fotache, Sabou)

CSM Suceava: Florin-Marian Sîrghie (4 intervenții), Dragoș Podovei, George Șelaru – Sergiu Vlăduț Makaria, Emanuel Șerban 0/1, Ștefan Adrian Tirzioru 3/9 (unul din 7m), Teodor Iluca 1/2, Sorin-Paul Grigore 3/7, Cosmin Constantin Lupu, Alexandru Bologa 1/1, Răzvan Gavriloaia, Eduard Iordachi 3/7, Bogdan Florian Niculaie 0/1, Alexandru Focșăneanu, Botond Balazs 8/15, Codrin Dascalu 2/6. Oficiali: Petru Ghervan, Octavian Andreica

CS Minaur: Cristian-Ștefan Sîncu (3 intervenții, a apărat 3 de 7m), Darius-Cătălin Makaria (14 intervenții) – Robert Nagy 1/2, Tudor Botea 1/3, Mario Alberto Racolța 0/1, David Pavlov 1/1, Ștefan-Gabriel Cumpănici 3/5, Milan Kotrc 4/4, Artem Kozakevych 6/7 (3 din 7m), Erik Leonard Pop 3/6, Stefan Vujic 4/4, Anderson Da Silva Mollino 5/8, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou, Ovidiu Ionuț Ardelean 1/1, Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin 1/1. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop

Prima etapă

Dinamo București – CS Universitatea Cluj-Napoca: 38-23

CSM București – CSM Vaslui: 31-30

AHC Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara: 28-32

ACS HC Buzău – CSM Constanța: 33-31

CSU din Suceava – CS Minaur Baia Mare: 21-30

CSM Sighișoara a stat

Etapa a 2-a