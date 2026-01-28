La data de 27.01.2026, în intervalul orar 11:00 – 14:00, polițiștii Formațiunii Rutiere Cavnic au desfășurat o acțiune pe linia stării tehnice a autovehiculelor, împreună cu reprezentați RAR.

În cadrul acțiunii au fost oprite și verificate 11 autoturisme. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale și au reținut patru certificate de înmatriculare ale autoturismelor care nu au corespuns din punct de vedere tehnic. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 7.800 de lei.