Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, poate solicita, ca în scopul înlăturării stării de pericol, să se emită un ordin de protecție.

Ordinul de protecție provizoriu este o măsură imediată luată de polițiști în cazul violențelor domestice. Acesta permite autorităților să impună interdicții sau obligații, pentru o perioadă de 5 zile.

Poliţiştii constată existenţa riscului iminent pe baza evaluării situaţiei de fapt care rezultă din probele obţinute și formularul de evaluare a riscului.

Printre obligațiile care pot fi dispuse cu ocazia emiterii unui ordin de protecție provizoriu, se numără și obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

Miercuri, în jurul orei 08.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență de către o femeie să intervină în cazul unei amenintări.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 68 de ani ar fi fost amenințată cu acte de violență de către concubinul acesteia de 49 de ani.

Ca urmare a întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. De asemenea, bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de monitorizare electronică.