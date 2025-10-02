Pentru asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică și de asemenea pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a celor comise cu violență, polițiștii din Sighetu Marmației și cei din Borșa au acționat, ieri, 1 octombrie a.c., pe raza de competență.

Peste 75 de autovehicule au fost oprite și verificate de polițiști și aproape 100 de persoane au fost legitimate.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 32 sancțiuni contravenționale în baza O.UG. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea acestora depășește suma de 3.600 de lei.

De asemenea, doua autovehicule au fost oprite din a circula întrucât nu prezentau siguranță pe drumurile publice, fiind reținute 2 certificate de înmatriculare.

Activitățile s-au realizat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic.

Astfel de acțiuni se desfășoară constant pentru siguranța maramureșenilor.