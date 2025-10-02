Pe raza întregului județ, polițiștii veghează permanent la siguranța comunității, iar în acest sens, polițiștii rutieri supraveghează traficul rutier.

La data de 2 octombrie 2025, polițiștii din Ulmeni au oprit pentru control în localitatea Mireșu Mare un autoturism condus de către un tânăr de 18 ani, care, la solicitarea de a prezenta documentele personale și cele ale autoturismului condus, acesta a precizat că nu are asupra sa permisul de conducere.

Verificările efectuate de polițiști în bazele de date au relevat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În baza celor constatate, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului de caz.