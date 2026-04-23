Locuitorii din Baia Mare sunt invitați vineri, 24 aprilie, să participe la o nouă campanie de colectare a aparatelor electrice și electronice, desfășurată în cadrul unui program dedicat reciclării responsabile.

Organizatorii pun la dispoziția cetățenilor două modalități simple și eficiente pentru a scăpa de echipamentele vechi:

1. Colectare gratuită de la domiciliu sau birou. Pentru aparatele voluminoase, ridicarea se face gratuit, pe bază de programare: 0744 781 781 (luni–vineri, 9:00–17:00), 0800 444 800 (luni–vineri, 9:00–17:00), thegreenproject.ro/comanda. Cantitatea minimă necesară: 25 kg

2. Donează și susține educația. Aparatele funcționale sau reciclabile pot fi donate unei școli din Baia Mare înscrise în proiectul #GreenUPmySchool, contribuind astfel la obținerea de resurse și premii pentru activitățile educaționale.

În cadrul campaniei pot fi reciclate toate echipamentele care funcționează la priză sau pe baterii – de la aparate mici (uscător de păr, fier de călcat, blender) până la electrocasnice mari (frigider, televizor, calculator, aragaz).

Beneficii pentru participanți: eliminarea gratuită și rapidă a aparatelor vechi, ridicare de la domiciliu, indiferent de etaj, documentație completă pentru firme, conform legislației, contribuție directă la protejarea mediului.

Campania este organizată de Municipiul Baia Mare, împreună cu operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul partenerilor locali din domeniul protecției mediului.