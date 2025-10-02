Azi-noapte, în jurul orei 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au instituit un filtru rutier pe D.J. 109 F, în localitatea Rogoz, în cadrul căruia au oprit și verificat mai multe autovehicule.

În cazul unuia dintre autovehiculele oprite, polițiștii au identificat la volan un tânăr de 30 de ani, din comuna Lăpuș.

Ca în cazul fiecărui conducător auto interceptat în trafic, și de această dată s-a procedat la verificarea legalității documentelor deținute, dar și la efectuarea controlului autoturismului. Astfel, a fost descoperită o armă și 48 de cartușe. Verificările polițiștilor au relevat că arma în cauză este neletală, supusă autorizării și ar fi deținută ilegal de tânăr.

Arma și muniția deținute ilegal au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii au întocmit dosar penal și sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale.