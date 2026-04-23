La data de 21 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la tâlhărie, iar sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, continuă cercetările.

În fapt, la data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 11.30, o femeie de 66 de ani, din Sighetu Marmației a sesizat poliția cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Popa Lupu din municipiu, persoane necunoscute au încercat să îi sustragă geanta.

De îndată, polițiștii au inițiat cercetările, iar la scurt timp, au reușit identificarea persoanei responsabile de comiterea faptei.

Astfel, din verificările efectuate polițiștii au stabilit că, o tânără de 14 ani, însoțită de o altă tânără de 13 ani, ar fi încercat să o deposedeze pe femeie, prin violență, de geanta pe care o avea asupra sa.

Tânăra de 14 ani a fost condusă la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările se efectuează în continuare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei.

Recomandări preventive ale polițiștilor:

• Nu afișați la vedere bunuri de valoare și păstrați obiectele personale în siguranță;

• În cazul în care sunteți amenințați, prioritizați propria siguranță și sesizați imediat poliția;

• Sprijinul comunității și vigilența polițiștilor, contribuie semnificativ la creșterea siguranței publice