Ca urmare a activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești, doi tineri, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat au fost identificați cu operativitate de polițiști.

În fapt, la data de 21 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul că în seara zilei de 17 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în curtea unei societăți comerciale de unde ar fi sustras mai multe bunuri și produse alimentare.

De îndată, cercetările au fost demarate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în vederea stabilirii împrejurărilor în care a fost comisă fapta, identificării persoanelor responsabile de comiterea ei și recuperării prejudiciului cauzat.

Astfel, la scurt timp de la sesizare, verificările efectuate cu celeritate de polițiști, precum și activitățile investigativ-operative desfășurate au dus la identificarea a doi tineri de 25 și 26 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.