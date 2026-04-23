La data de 22 aprilie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Groși au fost sesizați despre faptul că în localitatea Chechiș a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 56 ani, care conducea un autoturism, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un autoturism, aflat pe sensul opus de mers.

În urma accidentului rutier au rezultat pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.