La data de 21 aprilie a.c., în timp ce polițiștii Serviciului Rutier supravegheau și monitorizau traficul pe D.N. 18B, în localitatea Copalnic, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, condus de către un bărbat de 69 de ani.

Polițiștii au efectuat verificările specifice, iar întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, au efectuat testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat concentrația de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că bărbatul a fost condus la spital pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei.

Față de cele constatate, polițiștii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, în consecință.