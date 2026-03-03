Credincioșii din localitatea Glod sunt invitați să participe miercuri, 4 martie 2026, de la ora 16:00, la un eveniment deosebit pentru comunitate: sfințirea noilor clopote și oficierea Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite.

Evenimentul religios va avea loc la Biserica Ortodoxă din Glod, Protopopiatul Sighet, în sobor de preoți și diaconi, și va fi oficiat de Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, episcop-vicar al Maramureșului și Sătmarului.

Momentul sfințirii clopotelor reprezintă un pas important pentru viața spirituală a comunității, acestea urmând să cheme credincioșii la rugăciune și să vestească marile sărbători ale Bisericii.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să ia parte la acest moment de rugăciune și comuniune, îndemnându-i să se alăture în număr cât mai mare pentru a trăi împreună bucuria acestui eveniment binecuvântat.