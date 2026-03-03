Există obiceiuri pe care le etichetăm prea ușor drept „de modă veche”. Le asociem cu un alt ritm al vieții, cu răbdarea părinților sau a bunicilor noștri, cu vremuri în care lucrurile nu se întâmplau pe repede-nainte. Și totuși, tocmai aceste obiceiuri par să fie cele care ne lipsesc cel mai mult astăzi.

Ziarul – Scroll-ul offline care te provoacă să gândești

A sta cu un ziar sau o revistă tipărită în față înseamnă să accepți că nu totul trebuie consumat în grabă. Cititul integral al unui text, cu argumente, nu doar al titlului sau al unui fragment scos din context, îți schimbă felul în care gândești. O recomandare care rămâne mereu actuală este “Dilema veche”, o revistă care nu îți spune ce să crezi, ci te invită să te întrebi. Într-o lume de scroll infinit, o lectură serioasă devine un mic ritual de claritate mentală.

Radioul – Playlistul care nu te grăbește

Radioul are ceva ce platformele digitale nu pot reproduce: continuitate. Îl pornești și îl lași să curgă, fără să sari compulsiv de la un clip la altul. Posturi precum Radio România Cultural sau alte radiouri cu profil cultural oferă emisiuni despre literatură, teatru, muzică și idei, fără presiunea ratingului rapid. Radioul nu cere atenție totală, dar te însoțește inteligent.

Pick-up-ul și vinilul – Muzica pentru care nu trebuie să plătești abonament Premium

Discul de vinil nu este despre performanță, ci despre ritual. Îl scoți din copertă, îl așezi cu grijă, întorci fața. Nu sari piese. Asculți un album așa cum a fost gândit. Pick-up-ul te obligă să încetinești și să fii prezent, iar asta, într-o lume grăbită, e un lux real.

Teatrul – Emoții care nu stau în feed

Teatrul rămâne unul dintre puținele locuri în care timpul se suspendă. În Baia Mare, Teatrul Municipal Baia Mare oferă constant spectacole care pun întrebări, nu doar divertisment. La fel, Teatrul Ararat Baia Mare aduce un tip de teatru mai intim, mai aproape de comunitate. A merge la teatru nu înseamnă doar a vedea un spectacol, ci a accepta să fii confruntat cu emoții, idei și tăceri.

Un alt obicei „de altădată”, dar extrem de actual, este teatrul radiofonic. Teatrul Radiofonic demonstrează că nu ai nevoie de decoruri sau ecrane pentru a trăi o poveste. Doar de voci, sunete și imaginație. Este una dintre cele mai curate forme de concentrare și evadare intelectuală.

Poate că nu sunt obiceiuri „de bătrâni”. Poate că sunt doar hacks vechi pentru o viață mai cool: să trăiești încet, să simți mai mult, să fii prezent în fiecare swipe, în fiecare pauză de muzică sau de lectură. Într-o lume care fuge mereu înainte, ele sunt reminder-ul tău că și tu poți să încetinești, să respiri și să faci fiecare zi… mai reală, mai “a ta”, mai frumoasă.

Și tu… ce obicei „de ieri” ai vrea să readuci în viața ta pentru a o face mai frumoasă astăzi?

