După pandemia de Covid, autoritățile din Kavala vor dezgropa 150 de cadavre care nu s-au descompus nici după 5 ani de la înmormântare. Specialiștii spun că trupurile celor care au murit de Covid au rămas intacte din cauză că au fost sigilate în saci de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, iar acest lucru împiedică eliberarea locurilor de veci, conform practicilor. Pentru a elibera locuri în cimitirul din Kavala, autoritățile locale vor dezgropa morți, vor îndepărta plasticul de protecție, iar apoi vor reînhuma rămășițele pentru cel puțin un an, pentru a se descompune natural.

Această situație neobișnuită este o urmare a măsurilor sanitare stricte implementate în timpul pandemiei. La acea vreme, trupurile erau sigilate în pungi duble de plastic, iar sicriele înfășurate strâns în folie de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, informează agenția bulgara Novinite. Deși eficientă din punct de vedere al siguranței, această metodă a împiedicat oxigenul și microorganismele să ajungă la rămășițe, oprind procesul natural de descompunere.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat o operațiune în două faze. Prima etapă implică exhumarea trupurilor, urmată de îndepărtarea cu atenție a ambalajului protector de plastic. În a doua etapă, rămășițele vor fi reînhumate pentru cel puțin încă un an, permițând descompunerii să se desfășoare în mod natural. Procedura va fi efectuată complet gratuit pentru a atenua îngrijorările familiilor îndurerate.

Autoritățile au subliniat că exhumarea și reînhumarea vor respecta protocoale sanitare stricte pentru a proteja atât lucrătorii implicați, cât și sănătatea publică. Lipsa spațiului din cimitirele din Kavala a făcut ca operațiunea să fie urgentă, deoarece practicile standard din cimitirele din Grecia – de obicei exhumarea se face la fiecare trei până la cinci ani – nu pot fi aplicate acestor morminte Covid-19 fără intervenție.