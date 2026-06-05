Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, patru tineri cu vârste cuprinse între 21 și 27 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost reținuți azi, 04 iunie, de polițiști, pentru 24 de ore.

În fapt,la data de 01 iunie a.c., în jurul orei 03.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Cavnic și din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localității Budești, au identificat pe o stradă din localitate un grup de persoane recalcitrante, aflate sub influența băuturilor alcoolice.

În urma verificărilor efectuate și a discuțiilor purtate cu persoanele identificate în acel loc, polițiștii au constatat faptul că între șapte persoane cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani ar fi avut loc un conflict, în urma căruia aceștia s-ar fi agresat fizic reciproc și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

În urma evenimentului, o persoană a necesitat îngrijiri medicale, fără a fi transportată la spital.

Persoanele implicate au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Astfel, în baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus azi, 04 iunie, față de patru tineri, măsura reținerii pentru 24 de ore.

Mâine, 05 iunie a.c., aceștia vor fi prezentați magistraților pentru dispunerea altei măsuri preventive.

Cei în cauză au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.