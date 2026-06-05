Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința cetățenilor că, în perioada 18 iunie, ora 17:00 – 19 iunie, ora 14:00, vor fi instituite restricții temporare de circulație și parcare pe bulevardul Unirii, în zona platoului Cozac (vizavi de McDonald’s).

De asemenea, restricții vor fi aplicate și în parcarea din Piața Libertății, în spațiul destinat parcării microbuzelor cu capacitatea de 8+1 locuri.

Măsura este necesară pentru amplasarea și staționarea temporară a două autorulote și pentru buna desfășurare a activităților logistice și organizatorice aferente transmiterii în direct a emisiunii Morning ZU, programată în data de 19 iunie pe platoul Cozac.

Reprezentanții administrației locale le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă și să utilizeze rute alternative, pentru evitarea eventualelor blocaje.