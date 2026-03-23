Credincioșii sunt invitați miercuri, 25 martie, de la ora 17:00, la Biserica din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, unde va fi săvârșită Sfânta Taină a Maslului, urmată de o conferință cu tematică duhovnicească.

Conferința intitulată „Semnificația teologico-liturgică a Bunei Vestiri în itinerarul duhovnicesc al pocăinței” va fi susținută de părintele Ioan-Florin Vlad, preot paroh al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Rozavlea – Șesul Mănăstirii.

Evenimentul se înscrie în perioada Postului Mare și oferă credincioșilor prilejul de a se ruga împreună și de a aprofunda semnificația duhovnicească a sărbătorii Bunei Vestiri.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să participe la această întâlnire de suflet, menită să aducă liniște, întărire spirituală și îmbogățire duhovnicească.