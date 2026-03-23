Un accident feroviar s-a produs la Sighetu Marmației, la pasajul Dobăieș, unde un autoturism a acroșat ultimul vagon al trenului care circula pe ruta Valea Vișeului-Sighetu Marmației.

Potrivit primelor informații transmise de reprezentanții ISU Maramureș, incidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferată, în momentul în care mașina a intrat în contact cu ultimul vagon al garniturii. La fața locului au fost direcționate echipaje de intervenție pentru evaluarea situației și acordarea de sprijin, dacă este necesar.

Un echipaj de stingere al Detașamentului Baia Mare asigură măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii evenimentului.

Din primele date, nu au fost anunțate victime, însă autoritățile verifică circumstanțele producerii accidentului.