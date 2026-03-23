Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la Concursul Național de Interpretare pentru Instrumente de Suflat și Percuție „Vasile Sândean Ovadiuc”, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 12–15 martie.

Performanțele obținute confirmă talentul tinerilor muzicieni și munca depusă alături de profesorii îndrumători.

Rezultatele obținute:

Premiul I – Chira Radu, clasa a VIa B – Flaut, prof. coord. Pocol Maria/prof. corepetitor Grigorian Smaranda;

Premiul III – Ceaca Matthias, clasa a VIa B – Percuție, prof. coord. Petruțiu Remus;

Mențiune – Pricop Albert, clasa a VIa A – Trompeta, prof. coord. Herțeg Ștefan/prof. corepetitor Griguță Bogdan;

Mențiune – Hoban Teodora, clasa a VIIa B – Flaut, prof.coord. Pocol Maria/prof. corepetitor Grigorian Smaranda;

Mențiune – Deak Lorena Ingrid, clasa a XIa A – Flaut, prof.coord. Katoka Felix/prof. coord. Sfara Alexandru.

Profesorii și elevii au fost felicitați pentru rezultatele obținute, fiind încurajați să continue parcursul muzical cu aceeași dedicare.