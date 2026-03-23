Două cutremure de mică intensitate s-au produs luni dimineață, 23 martie 2026, în România, în două zone seismice diferite, potrivit datelor oficiale.

Primul seism a avut loc la ora 06:52:35, în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Argeș. Acesta a avut o magnitudine de 2,1 și s-a produs la o adâncime de doar 5,1 kilometri, fiind un cutremur de suprafață. Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea orașelor Târgoviște, Brașov, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Ploiești și Sfântu Gheorghe.

La scurt timp, la ora 06:55:40, un al doilea cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 144,2 kilometri, caracteristică seismelor de adâncime din această regiune. Cutremurul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

„În ziua de 23 Martie 2026, la ora 06:55:40 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 144.2 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focșani, 59km NV de Buzău, 61km SE de Sfântu-Gheorghe, 70km E de Brașov, 85km NE de Ploiești.

În ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:52:35 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGEȘ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 5.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Târgoviște, 52km SV de Brașov, 54km NE de Pitești, 66km E de Râmnicu Vâlcea, 76km NV de Ploiești, 80km SV de Sfântu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu”, spune Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului..