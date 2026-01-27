Comunitatea din Boiu Mare este invitată să participe la un eveniment dedicat tradițiilor și valorilor autentice românești. Sâmbătă, 31 ianuarie, începând cu ora 17:00, la Căminul Cultural din Boiu Mare va avea loc „Șezătoare la noi acasă” – ediția a IV-a.

Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului atmosfera caldă a șezătorilor de altădată, cu obiceiuri, port popular, meșteșuguri tradiționale, cântec și voie bună, într-un cadru care evocă viața satului românesc.

Prezentatorii evenimentului vor fi Vasile Pop și Rafila Bărbos, iar invitat special Ansamblul Măgura Cernești.

Noua generație: Sabo Cristian- Boiuț & Pop Alexandra.

Evenimentul este organizat de Primăria Boiu Mare, Școala Gimnazială „Dr. Teodor Mihali” Boiu Mare și Parohia Ortodoxă Boiu Mare, în parteneriat, ca un demers de promovare a identității locale și de apropiere între generații.