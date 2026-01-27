Astăzi, în localitatea Călugărei, județul Dolj, echipajele de intervenție au acționat pentru salvarea unui bărbat surprins de creșterea bruscă a nivelului râului Desnățui. Acesta a încercat să traverseze cursul de apă, însă nu a mai putut ajunge la mal, fiind pus în pericol de condițiile create.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă și o barcă de salvare din cadrul ISU Dolj, alături de echipaje ale SVSU și SAJ. Intervenția promptă a forțelor a dus la salvarea persoanei, care este conștientă și se află în prezent în evaluare medicală.

Reamintim cetățenilor că traversarea cursurilor de apă poate deveni extrem de periculoasă, mai ales în situațiile în care nivelul apei crește rapid. Respectați recomandările autorităților și evitați expunerea la riscuri inutile.

Pentru informații oficiale despre comportamentul corect în situații de urgență și măsuri de prevenire, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.