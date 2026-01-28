ANM a ermis un COD GALBEN valabil miercuri, 28 ianuarie, de la ora 6:00 până la ora 9:00, pentruz ona joasă a județului Maramureş, respectiv zona localităților: Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Lăpuș, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Vima Mică, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș;

Zona depresionară a județului Maramureş, respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza în funcție de condițiile locale formarea ghețușului.