Vremea a fost în general închisă și s-a răcit față de ziua precedentă. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse îndeosebi în cursul zilei s-au semnalat ploaie slabă și burniță.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -4 grade Celsius, în Baia Mare, Pasul Gutâi și în Pasul Prislop -2 grade Celsius, la Cavnic, Băiuț, Moisei, Vișeu de Sus, Borșa -1 grad Celsius, la Târgu Lăpuș și Ocna Șugatag 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 30 cm la stația meteo Iezer, 24 cm în Pasul Prislop, 20 cm la Cavnic și în Pasul Gutâi, 18 cm la Băiuț, 15 cm la Suciu de Sus, 13 cm pe Valea Vaserului, 12 cm în Baia Borșa și la Firiza, 4 cm la Ocna Șugatag.

Gheața este prezentă la malul râului Sălaj. Pod de gheață este pe râul Mara. Apa curge pe sub podul de gheață. Sunt depuneri de sloiuri de gheață pe malul râurilor Vișeu, Vaser, Botiza, Mara și Cosău. Curg rar sloiuri de gheață pe râul Lăpuș.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu șapte utilaje și s-au răspândit 20 tone de material antiderpant pe DN18, DN19, DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu cinci de utilaje și s-au împrăștiat 38 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. În zonele depresionare și în zonele joase se semnalează ceață care favorizează local formarea ghețușului.

CJSU aduce în atenția conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu gheață.

Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.

Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Cetățenii trebuie să fie atenți la deplasarea pe trotuare, alei sau alte zone de acces pietonal înghețate. Încercați să mențineți centrul de greutate stabil. Vremea va fi astăzi îcaldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros.

Îndeosebi în cursul nopții, va ploua pe arii extinse. La munte vor fi precipitații mixte, iar pe crestele înalte va ninge.

Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte, cu viteze în general de 60…65 km/h, viscolind ninsoarea în zona înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade, iar cele minime între 0 și 3 grade. Izolat în zonele joase se va semnala ceață.