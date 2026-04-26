Cercul pedagogic al profesorilor de limbi moderne, desfășurat în data de 24 aprilie, a reunit 140 de cadre didactice într-un demers profesional construit în jurul unei teme esențiale pentru actul educațional: „Profesor motivat. Elevi motivați”.

Întâlnirea a fost structurată în două secvențe complementare. Prima parte a propus o reflecție asupra motivației din trei perspective diferite, dar convergente.

Dimensiunea educațională a fost conturată de prof. lector dr. Ciprian Ghișa, directorul Liceului „Episcop Dr. Alexandru Rusu”, care a evidențiat rolul profesorului în construirea unui climat de învățare stimulativ. Perspectiva psihologică a fost adusă în discuție de psiholog Cristina Ambruș, din cadrul CJRAE Maramureș, printr-o analiză a mecanismelor care susțin motivația profesorilor.

Dimensiunea teologică a fost oferită de părintele Constantin Necula, printr-un mesaj video înregistrat special pentru acest eveniment, care a adus în prim-plan sensul și vocația actului educațional.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată workshopurilor de specialitate, schimbului de idei și prezentării de bune practici, oferind participanților cadrul necesar pentru dialog profesional și pentru identificarea unor soluții concrete, aplicabile în activitatea de la clasă.

Întregul eveniment a avut ca finalitate nu doar consolidarea comunității profesionale, ci și oferirea unui impuls necesar reflecției individuale. Întrebarea care a însoțit participanții la finalul întâlnirii rămâne una deschisă și esențială: ce poate face fiecare profesor, chiar de mâine, pentru a avea elevi mai motivați.