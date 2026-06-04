Asociația pentru Dezvoltarea Maramureșului organizează, în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului „Pintea Viteazul”, prima ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare Vocală „Pintea Viteazul”, un eveniment dedicat redescoperirii și promovării doinei și baladei istorice – repere fundamentale ale patrimoniului cultural românesc.

Concursul va avea loc în data de 12 iulie 2026, de la ora 15:00, la Popasul Vânătorului din Pietriș, comuna Cernești, județul Maramureș, fiind organizat în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Prin această competiție, organizatorii își propun să readucă în atenția publicului creațiile vocale arhaice și să ofere o scenă de afirmare interpreților autentici care reușesc să transmită, prin puritatea vocii, emoția și profunzimea ethosului românesc.

Concursul se adresează interpreților cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani, pasionați de doină și balada istorică. Organizatorii subliniază faptul că evenimentul pune accent pe autenticitatea interpretativă, toate piesele urmând să fie prezentate exclusiv a cappella, fără acompaniament instrumental sau negative audio.

În concurs sunt acceptate doar doine și balade istorice, iar fiecare participant sau grup va interpreta o singură piesă. Orice alt gen muzical va duce la descalificare.

Înscrierile se fac până în data de 3 iulie 2026, ora 12:00, prin transmiterea fișei de înscriere, a fișei GDPR și a unei scurte înregistrări audio sau video realizate a cappella la adresa de e-mail:

ansamblultransilvaniamm+pinteaviteazul@gmail.com

Numărul maxim de concurenți admiși pe scenă este de 20, iar în cazul unui număr mai mare de înscrieri va avea loc o preselecție pe baza materialelor trimise.

Lista finală a concurenților admiși va fi publicată pe pagina oficială de Facebook a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Pentru participanții veniți din alte județe, organizatorii asigură gratuit cazarea și masa în perioada 11–13 iulie 2026, în limita solicitărilor bifate în fișa de înscriere. Cheltuielile de transport vor fi suportate de concurenți sau de instituțiile pe care le reprezintă.

Juriul va fi format din specialiști în folclor și etnomuzicologie, care vor evalua concurenții în funcție de calitățile vocale, autenticitatea repertoriului, stilistica interpretativă, autenticitatea costumului popular și expresivitatea scenică.

În cadrul concursului vor fi acordate următoarele premii:

• Trofeul Festivalului – 800 lei

• Premiul I – 600 lei

• Premiul II – 400 lei

• Premiul III – 200 lei

Fișa de înscriere, regulamentul și documentele GDPR pot fi descărcate de la adresa:

https://s.go.ro/wi5dabre

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot apela numărul de telefon 0771 324 487, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.