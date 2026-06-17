Comunitatea este chemată să se mobilizeze pentru a o sprijini pe Roxana Ioana Chereji, internată în prezent la Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, care are nevoie urgentă de trombocite.

Potrivit apropiaților, în acest moment trombocitele nu sunt disponibile în Baia Mare, iar starea pacientei este una delicată, existând un risc crescut de hemoragie.

Pot dona persoane cu grupele sanguine AB, A, B sau 0, iar la momentul donării este important să fie menționate următoarele date:

🔹 Beneficiar: Chereji Roxana Ioana

🔹 Spital: Spitalul Județean de Urgență Baia Mare – Secția Oncologie

🔹 Medic curant: Dr. Filip Dumitru

Donarea de sânge și trombocite este un gest simplu, care durează puțin, dar care poate însemna enorm pentru cineva aflat într-o luptă dificilă pentru sănătate și pentru familie.