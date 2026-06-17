Peisajele pitorești ale Țării Lăpușului vor găzdui, în data de 20 iunie, cea de-a IV-a ediție a Balului Câmpenesc, eveniment organizat de Rotary Club Târgu Lăpuș, într-un cadru autentic maramureșean.

Manifestarea va avea loc începând cu ora 12:00, la Maramu’ LakeSide, situat în Târgu Lăpuș, pe strada Stadionului nr. 51, și promite o experiență de neuitat pentru toți participanții.

Organizatorii îi invită pe iubitorii tradițiilor să petreacă o zi specială la poalele muntelui, în compania oamenilor frumoși și a valorilor autentice ale Țării Lăpușului.

Participanții vor avea parte de preparate culinare tradiționale atent alese, menite să pună în valoare gusturile și spiritul românesc, într-o atmosferă de sărbătoare și comunitate.

Evenimentul are și o importantă componentă caritabilă. Fondurile strânse în cadrul Balului Câmpenesc vor fi direcționate către susținerea unor activități dedicate persoanelor vârstnice, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestora și la încurajarea implicării în comunitate.

Invitatul special al ediției din acest an este îndrăgitul artist Cezar Ouatu, care va completa atmosfera de sărbătoare cu un moment artistic de excepție.

Organizatorii recomandă participanților să poarte cel puțin un element vestimentar tradițional, pentru a celebra împreună frumusețea portului popular românesc.