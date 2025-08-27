Selena Bizău, o fetiță de 9 ani din Sighetu Marmației, este o mică vedetă în devenire, pasionată de muzică, artă și dans. Studiind canto de aproximativ un an la fundația The Voice cu profesoara Monica Sandor, Selena a lansat deja două piese de folclor cu un succes remarcabil: „Pe Dumbrava in Iapa” și „Oamenii de pe Iza”. În plus, piesa ei de vară, „Vara asta facem show”, a devenit deja un hit irezistibil, plin de energie și voie bună.

Îndrumați cu grijă de mama ei, care este cel mai mare susținător și manager al său, Selena participă cu pasiune la evenimente și festivaluri. A fost invitată la Etno TV, unde s-a lansat în fața unui public numeros, iar la Festivalul „Fii o Stea” din 8 august a câștigat trofeul secțiunii la creație, o recunoaștere importantă a talentului său.

Talentul și vocea Selenei nu trec niciodată neremarcat, iar publicul o iubește pentru sinceritatea și emoția pe care le transmite. Cu sprijinul necondiționat al familiei, și mai ales al mamei sale, Selena continuă să strălucească pe scena muzicală și să transforme fiecare apariție într-un moment memorabil.

Pe lângă piesele deja lansate, Selena pregătește pentru iarnă un colind tradițional și un cântec de Crăciun românesc, promițând să aducă bucurie și magie în sărbători. Puteți găsi muzica și videoclipurile ei pe YouTube și toate platformele de streaming, fiind mereu aproape de fanii și oamenii care iubesc muzica ei.

Cu ambiție, pasiune și dragostea familiei, Selena Bizău promite să devină o artistă de renume, iar viitorul ei muzical se anunță plin de realizări, emoție și aplauze.