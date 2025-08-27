În perioada 1-7 septembrie, are loc Főtér Fesztivál 2025: Zilele Maghiare Băimărene, eveniment ajuns la cea de a 20-a ediție.

Și în acest an va fi un program bogat pentru toate vârstele și toate gusturile.

31 august, duminică

19.00 – Teatrul Municipal Baia Mare : “Vă plac bananele, tovarăși?”

– monodramă, prezentată de Yorick Stúdió (Târgu Mureș). Intrarea pe bază de înregistrare prealabilă, bilete de susținere la sediul UDMR.

1 septembrie, luni

10.30 – Centru Vechi

Zilele Elevilor – Deschidere

11.30 – Centrul Vechi:

Zilele Elevilor – Gătit împreună

14.00 – Centrul Vechi: Zilele Elevilor – “Ti kértétek / Trade It”

18.00 – Teatrul Municipal Baia Mare

Concert Budapest Ragtime Band

Intrarea liberă, dar pe bază de înregistrare prealabilă la sediul UDMR.

Eveniment realizat de Asociația Főtér Fesztivál și Blega Events, cu sprijinul Administrației

Fondului Cultural Național din Ungaria.

2 septembrie, marți

12.00–17.00 – Centrul Vechi

Zilele Elevilor – Fotomaraton

18.00 – Galeria UAP (Bd. București)

Expoziție Gagyi Botond – Deschiderea expoziției va fi făcută de Beáta Bordás, directoarea

Centrului de Artă din Transilvania (EMÜK). Organizator: Asociația Baia Mare Virtuală, parteneri:

EMÜK Sfântu Gheorghe și Asociația Festivalul Főtér.

20.00 – Curtea Podul Viilor 9

Seară de Quiz – condusă de echipa Lendvay

Organizator: UDMR Baia Mare

3 septembrie, miercuri

10.00 – Colonello

Zilele Elevilor – Quiz

12.00 – Colonello

Zilele Elevilor – Șah

14.00 – Parc

Zilele Elevilor – Ștafetă

17.30 – Casa Teleki

Expoziție: Tradiție vie – maeștrii și elevii Colegiului Meșteșugurilor Populare din

Nádudvar. Deschiderea expoziției: Gábor Barta. Participă: Péter Csomós (vioară) și Richárd

Debreczeni (acordeon). Organizator: Casa Maghiară Teleki.

18.45 – Hotelul „Sf. Ștefan” (Minerul)

Subito Quartett – concert de muzică clasică, jazz, rock și film.

20.00 – Hotelul „Sf. Ștefan” (Minerul)

Degustare de vinuri – crama Lengyel Winery (Székelyhíd)

100 lei – bilete și rezervări la sediul UDMR.

4 septembrie, joi

11.00 – Centrul Vechi

Zilele Elevilor – Baia Mare, te iubesc!

16.30 – Cintirim

Lansare de carte: volumul de poezii #győznifogunk de Király Farkas, scriitor premiat cu

Premiul József Attila. Partenerii prezentării sunt Helikon Cluj-Napoca și UDMR Baia Mare.

17.30 – Galeria Várvédő

Expoziție: Centrul Vechi și împrejurimile în colecția Várvédő

19.00 – Teatrul Municipal Baia Mare

MAMÓ – spectacol de teatru de păpuși, după romanul lui Máté Angi, prezentat de Teatrul

Cimborák (Sfântu Gheorghe).

Acces gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă la sediul UDMR.

21.00 – Log Out

Concert MOVE ON – formația aniversează 10 ani.

5 septembrie, vineri

10.00 – Centrul Vechi

Zilele Elevilor – Dimineață de jocuri de societate

12.00–17.00 – Restaurant Philia Oázis

Conferință: Ziua antreprenorilor Partium în Maramureș, organizată de MAVÁSZ

13.30 – Centrul Vechi

Zilele Elevilor – Concurs de talente

15.00 – Parohia Romano-Catolică Cristos Rege

Zilele Elevilor – Foosball

17.00 – Alea de lângă Klastromrét

Adunare pentru defilarea pe biciclete, skateboard și trotinetă

17.30 – Centrul Vechi

Defilare pe biciclete, skateboard și trotinetă condusă de Rózsa Sándor

18.15 – Centrul Vechi

Expoziție în aer liber: Károly Kós și Miklós Bánffy – Expoziție în aer liber în Centrul Vechi,

prezentată de Zsuzsanna Szebeni, directoarea Institutului Liszt din Sfântu Gheorghe.

Organizator: UDMR Baia Mare.

18.30 – Centrul Vechi

Expoziție foto: 20 de ani ai Főtér Fesztivál, zilele maghiare băimărene – retrospectivă

vizuală

18.30 – Centrul Vechi

Nekem5nyolc by NLDT – Prezentarea echipelor, concurs pentru elevii din clasele V–VIII

18.45 – Centrul Vechi

Cuvântări festive

19.00 – Scena Principală

Concert simfonic Magia verii – Filarmonica Dinu Lipatti, Satu Mare

19.45 – Centrul Vechi

Zilele Elevilor – Surpriză

20.15 – Scena Principală

Șase corzi, o poveste – chitariștii programului Muzsikáló Ház (Teleki Magyar Ház), coord.

Renáta Pápai

21.00 – Scena Principală

Concert Karácsony János James

22.30 – The PUB by Nagai

Petrecere cu DJ Blade

6 septembrie, sâmbătă

10.00 – Centrul Vechi

Mic dejunul voluntarilor

10.00–18.00 – Centrul Vechi

Perete de escaladă – 6 metri, pentru cei curajoși (înregistrare la cortul info)

10.00–18.00 – Centrul Vechi

Escape room – provocare logică pentru echipe de 4–5 persoane (înregistrare la cortul info)

10.00–19.00 – Centrul Vechi

Vânătoare de nori – joc interactiv pentru copii, organizat de cercetașii Teleki Sándor

10.30 – Insula Copiilor

LEGO în Centrul Vechi, cu magazinul Cucubau

11.00 – Teatrul Municipal Baia Mare

Spectacol de păpuși Micul Prinț – Teatrul Cimborák, Sfântu Gheorghe

11.00 – Centrul Vechi

Nekem5nyolc – Concurs pentru elevii V–VIII: Turneul Eroilor

11.00 – Cortul Grund

Demonstrație de prim ajutor – asociația PERSZE

12.00 – Cortul Grund

Cu ce se manâncă inteligența artificială? – Várady Csongor – asociația PERSZE

12.00 – Teatrul Municipal Baia Mare / Cortul Teleki Magyar Ház

Frecventez o școală maghiară! – întâmpinarea bobocilor și bursele Rákóczi

12.30 – Cortul Grund

Comunicare verbală și non-verbală eficientă – dr. Gyéresy Júlia

13.00 – Centrul Vechi

Exatlon pentru copii de grădiniță

14.00 – Centrul Vechi

Joc de societate pentru tineri – Nekem5nyolc și Zilele Elevilor

15.00 – Cortul UDMR

Vânătoarea de fluturi – concurs de istoria orașului pentru echipe

16.00 – Teatrul Municipal Baia Mare

Kínédzserek / Tragedia omului – trupa de teatru Teleki

17.00 – Insula Copiilor

Lansare de carte pentru copii: Johanna Bertóti – Szerelmes Állatok

17.00 – Cortul Grund

Șpritz politic – discuții cu politicienii UDMR: Zahoránszki Brigitta, Pap Zsolt István, Pintér Zsolt

18.00 – Centrul Vechi

Găsește eșarfele de cercetaș ascunse – joc interactiv, cercetașii Teleki Sándor

18.00 – Scena Principală

Concert A Csajod

19.00 – Centrul Vechi

Concurs Quiz pentru elevii V–VIII – Nekem5nyolc by NLDT

19.30 – Scena Principală

Concert Budapest Bár

21.00 – Scena Principală

Ceremonia MAVÁSZ – burse pentru elevi

21.30 – Scena Principală

Concert Blahalouisiana

23.00 – Colonello

Petrecere a la Főtér Fesztivál cu DJ Steven

7 septembrie, duminică

10.00 – Centrul Vechi

Mic dejunul voluntarilor

10.00–18.00 – Centrul Vechi

Perete de escaladă (pauză 12.30–13.30) – 6 metri, pentru cei curajoși (înregistrare la cortul

info)

10.00–18.00 – Centrul Vechi

Escape room – provocare logică pentru echipe de 4–5 persoane (înregistrare la cortul info)

10.30 – Insula Copiilor

LEGO în Centrul Vechi, cu magazinul Cucubau

10.30 – Log Out

Cafeneaua doamnelor – discuții informale cu femei politicieni UDMR: Zahoránszki Brigitta,

11.00 – Scena Principală

Concert pentru copii Tompeti și Prietenii

11.00 – Centrul Vechi

Concurs Forgószínpad – Nekem5nyolc by NLDT

12.00 – Insula Copiilor

Sunetele Inimii – atelier muzical interactiv pentru copii

12.30 – Scena Principală

Slujbă ecumenică și binecuvântarea ghiozdanelor – cu trupa Thábor

13.30 – Insula Copiilor

Concert pentru copii Johanna Bertóti – Animale îndrăgostite

14.00–14.50 – Cortul Grund

Experimente științifice – Voi deveni cercetător! cu Gál Álmos Dániel (MCC Satu Mare)

15.00–16.30 – Cortul Grund

Întâlnire cu scriitorul Borisz Kálnoky – Pământul strămoșilor mei

16.00 – Cortul de carte, Insula Copiilor

Lansare de carte – Editura Kriterion

16.30–17.20 – Cortul Grund

Experimente științifice – Voi deveni cercetător! cu Gál Álmos Dániel (MCC Satu Mare)

17.00 – Scena Principală

Întâlnire de dans popular din zona Băii Mari – cu participarea mai multor ansambluri și

muzicanți

19.00 – Scena Principală

Decernarea premiului Eroii de zi cu zi ai Festivalului Főtér

19.10 – Scena Principală

Premierea Zilelor Elevilor

19.20 – Scena Principală

Tombola brățărilor Festivalului Főtér

Programe permanente sau temporare în Centrul Vechi:

Cort Info în mijlocul pieței, unde pot fi achiziționate obiecte FF2025: tricouri, pahare FF, brățări, publicații, precum și produse din anii trecuți

Programele MCC – duminică în cortul Grund: standul Centrului de Formare MCC Satu Mare

Radio Cluj – transmisie live sâmbătă din Centrul Vechi

Cortul Grund – prezentări, workshopuri și demonstrații pentru tineri și adulți

Insula Copiilor – activități pentru copii, ateliere de meșteșuguri

Cortul UDMR – târg de carte, anticariat, servicii administrative

Cortul NLDT – pictură pe față, tatuaje cu henna, prezentarea programelor și întâlnire cu membrii

Consiliului Elevilor „Németh László”

Aleea meșteșugarilor și târgul organizat de Casa Maghiară Teleki – vineri 17–21, sâmbătă

10–21, duminică 10–20. Invitați: foști elevi ai Liceului de Arte și Meșteșuguri Populare din

Nádudvar (Ungaria) și membrii Asociației Meșteșugărești Iharos

Demonstrații de meșteșuguri cu școala din Nádudvar și Asociația Iharos – vineri 17–21,

sâmbătă 10–21, duminică 10–20

Cortul de pâslă (iurtă) din Nádudvar – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20

Cortul Casei Maghiare Teleki – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20. Tricouri Baia

Mare, publicații, calendare. Viitoarele mămici și bebelușii născuți în acest an sunt așteptați cu

jurnalul bebelușului! Tot aici pot fi obținute informații despre programul Leagănul Călător și alte

proiecte ale Casei.

Cortul cercetașilor – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20. 35 de ani de la înființarea

trupei de cercetași „gróf Teleki Sándor” din Baia Mare. Fii parte din poveste!

Colțul de carte și târg de carte: Editura EXIT – Librăria IDEA, Editura ÁBEL, Librăria

Interlib

Bucate și băuturi tradiționale maghiare: Diószegi Lacikonyha, Kürtőskalács Saitos, Lángos

Szejke, Colonello Bar, Crama Fort Silvan, ceaiuri cu perle Sakura, Clătite uriașe