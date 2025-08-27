În perioada 1-7 septembrie, are loc Főtér Fesztivál 2025: Zilele Maghiare Băimărene, eveniment ajuns la cea de a 20-a ediție.
Și în acest an va fi un program bogat pentru toate vârstele și toate gusturile.
31 august, duminică
19.00 – Teatrul Municipal Baia Mare : “Vă plac bananele, tovarăși?”
– monodramă, prezentată de Yorick Stúdió (Târgu Mureș). Intrarea pe bază de înregistrare prealabilă, bilete de susținere la sediul UDMR.
1 septembrie, luni
10.30 – Centru Vechi
Zilele Elevilor – Deschidere
11.30 – Centrul Vechi:
Zilele Elevilor – Gătit împreună
14.00 – Centrul Vechi: Zilele Elevilor – “Ti kértétek / Trade It”
18.00 – Teatrul Municipal Baia Mare
Concert Budapest Ragtime Band
Intrarea liberă, dar pe bază de înregistrare prealabilă la sediul UDMR.
Eveniment realizat de Asociația Főtér Fesztivál și Blega Events, cu sprijinul Administrației
Fondului Cultural Național din Ungaria.
2 septembrie, marți
12.00–17.00 – Centrul Vechi
Zilele Elevilor – Fotomaraton
18.00 – Galeria UAP (Bd. București)
Expoziție Gagyi Botond – Deschiderea expoziției va fi făcută de Beáta Bordás, directoarea
Centrului de Artă din Transilvania (EMÜK). Organizator: Asociația Baia Mare Virtuală, parteneri:
EMÜK Sfântu Gheorghe și Asociația Festivalul Főtér.
20.00 – Curtea Podul Viilor 9
Seară de Quiz – condusă de echipa Lendvay
Organizator: UDMR Baia Mare
3 septembrie, miercuri
10.00 – Colonello
Zilele Elevilor – Quiz
12.00 – Colonello
Zilele Elevilor – Șah
14.00 – Parc
Zilele Elevilor – Ștafetă
17.30 – Casa Teleki
Expoziție: Tradiție vie – maeștrii și elevii Colegiului Meșteșugurilor Populare din
Nádudvar. Deschiderea expoziției: Gábor Barta. Participă: Péter Csomós (vioară) și Richárd
Debreczeni (acordeon). Organizator: Casa Maghiară Teleki.
18.45 – Hotelul „Sf. Ștefan” (Minerul)
Subito Quartett – concert de muzică clasică, jazz, rock și film.
20.00 – Hotelul „Sf. Ștefan” (Minerul)
Degustare de vinuri – crama Lengyel Winery (Székelyhíd)
100 lei – bilete și rezervări la sediul UDMR.
4 septembrie, joi
11.00 – Centrul Vechi
Zilele Elevilor – Baia Mare, te iubesc!
16.30 – Cintirim
Lansare de carte: volumul de poezii #győznifogunk de Király Farkas, scriitor premiat cu
Premiul József Attila. Partenerii prezentării sunt Helikon Cluj-Napoca și UDMR Baia Mare.
17.30 – Galeria Várvédő
Expoziție: Centrul Vechi și împrejurimile în colecția Várvédő
19.00 – Teatrul Municipal Baia Mare
MAMÓ – spectacol de teatru de păpuși, după romanul lui Máté Angi, prezentat de Teatrul
Cimborák (Sfântu Gheorghe).
Acces gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă la sediul UDMR.
21.00 – Log Out
Concert MOVE ON – formația aniversează 10 ani.
5 septembrie, vineri
10.00 – Centrul Vechi
Zilele Elevilor – Dimineață de jocuri de societate
12.00–17.00 – Restaurant Philia Oázis
Conferință: Ziua antreprenorilor Partium în Maramureș, organizată de MAVÁSZ
13.30 – Centrul Vechi
Zilele Elevilor – Concurs de talente
15.00 – Parohia Romano-Catolică Cristos Rege
Zilele Elevilor – Foosball
17.00 – Alea de lângă Klastromrét
Adunare pentru defilarea pe biciclete, skateboard și trotinetă
17.30 – Centrul Vechi
Defilare pe biciclete, skateboard și trotinetă condusă de Rózsa Sándor
18.15 – Centrul Vechi
Expoziție în aer liber: Károly Kós și Miklós Bánffy – Expoziție în aer liber în Centrul Vechi,
prezentată de Zsuzsanna Szebeni, directoarea Institutului Liszt din Sfântu Gheorghe.
Organizator: UDMR Baia Mare.
18.30 – Centrul Vechi
Expoziție foto: 20 de ani ai Főtér Fesztivál, zilele maghiare băimărene – retrospectivă
vizuală
18.30 – Centrul Vechi
Nekem5nyolc by NLDT – Prezentarea echipelor, concurs pentru elevii din clasele V–VIII
18.45 – Centrul Vechi
Cuvântări festive
19.00 – Scena Principală
Concert simfonic Magia verii – Filarmonica Dinu Lipatti, Satu Mare
19.45 – Centrul Vechi
Zilele Elevilor – Surpriză
20.15 – Scena Principală
Șase corzi, o poveste – chitariștii programului Muzsikáló Ház (Teleki Magyar Ház), coord.
Renáta Pápai
21.00 – Scena Principală
Concert Karácsony János James
22.30 – The PUB by Nagai
Petrecere cu DJ Blade
6 septembrie, sâmbătă
10.00 – Centrul Vechi
Mic dejunul voluntarilor
10.00–18.00 – Centrul Vechi
Perete de escaladă – 6 metri, pentru cei curajoși (înregistrare la cortul info)
10.00–18.00 – Centrul Vechi
Escape room – provocare logică pentru echipe de 4–5 persoane (înregistrare la cortul info)
10.00–19.00 – Centrul Vechi
Vânătoare de nori – joc interactiv pentru copii, organizat de cercetașii Teleki Sándor
10.30 – Insula Copiilor
LEGO în Centrul Vechi, cu magazinul Cucubau
11.00 – Teatrul Municipal Baia Mare
Spectacol de păpuși Micul Prinț – Teatrul Cimborák, Sfântu Gheorghe
11.00 – Centrul Vechi
Nekem5nyolc – Concurs pentru elevii V–VIII: Turneul Eroilor
11.00 – Cortul Grund
Demonstrație de prim ajutor – asociația PERSZE
12.00 – Cortul Grund
Cu ce se manâncă inteligența artificială? – Várady Csongor – asociația PERSZE
12.00 – Teatrul Municipal Baia Mare / Cortul Teleki Magyar Ház
Frecventez o școală maghiară! – întâmpinarea bobocilor și bursele Rákóczi
12.30 – Cortul Grund
Comunicare verbală și non-verbală eficientă – dr. Gyéresy Júlia
13.00 – Centrul Vechi
Exatlon pentru copii de grădiniță
14.00 – Centrul Vechi
Joc de societate pentru tineri – Nekem5nyolc și Zilele Elevilor
15.00 – Cortul UDMR
Vânătoarea de fluturi – concurs de istoria orașului pentru echipe
16.00 – Teatrul Municipal Baia Mare
Kínédzserek / Tragedia omului – trupa de teatru Teleki
17.00 – Insula Copiilor
Lansare de carte pentru copii: Johanna Bertóti – Szerelmes Állatok
17.00 – Cortul Grund
Șpritz politic – discuții cu politicienii UDMR: Zahoránszki Brigitta, Pap Zsolt István, Pintér Zsolt
18.00 – Centrul Vechi
Găsește eșarfele de cercetaș ascunse – joc interactiv, cercetașii Teleki Sándor
18.00 – Scena Principală
Concert A Csajod
19.00 – Centrul Vechi
Concurs Quiz pentru elevii V–VIII – Nekem5nyolc by NLDT
19.30 – Scena Principală
Concert Budapest Bár
21.00 – Scena Principală
Ceremonia MAVÁSZ – burse pentru elevi
21.30 – Scena Principală
Concert Blahalouisiana
23.00 – Colonello
Petrecere a la Főtér Fesztivál cu DJ Steven
7 septembrie, duminică
10.00 – Centrul Vechi
Mic dejunul voluntarilor
10.00–18.00 – Centrul Vechi
Perete de escaladă (pauză 12.30–13.30) – 6 metri, pentru cei curajoși (înregistrare la cortul
info)
10.00–18.00 – Centrul Vechi
Escape room – provocare logică pentru echipe de 4–5 persoane (înregistrare la cortul info)
10.30 – Insula Copiilor
LEGO în Centrul Vechi, cu magazinul Cucubau
10.30 – Log Out
Cafeneaua doamnelor – discuții informale cu femei politicieni UDMR: Zahoránszki Brigitta,
11.00 – Scena Principală
Concert pentru copii Tompeti și Prietenii
11.00 – Centrul Vechi
Concurs Forgószínpad – Nekem5nyolc by NLDT
12.00 – Insula Copiilor
Sunetele Inimii – atelier muzical interactiv pentru copii
12.30 – Scena Principală
Slujbă ecumenică și binecuvântarea ghiozdanelor – cu trupa Thábor
13.30 – Insula Copiilor
Concert pentru copii Johanna Bertóti – Animale îndrăgostite
14.00–14.50 – Cortul Grund
Experimente științifice – Voi deveni cercetător! cu Gál Álmos Dániel (MCC Satu Mare)
15.00–16.30 – Cortul Grund
Întâlnire cu scriitorul Borisz Kálnoky – Pământul strămoșilor mei
16.00 – Cortul de carte, Insula Copiilor
Lansare de carte – Editura Kriterion
16.30–17.20 – Cortul Grund
Experimente științifice – Voi deveni cercetător! cu Gál Álmos Dániel (MCC Satu Mare)
17.00 – Scena Principală
Întâlnire de dans popular din zona Băii Mari – cu participarea mai multor ansambluri și
muzicanți
19.00 – Scena Principală
Decernarea premiului Eroii de zi cu zi ai Festivalului Főtér
19.10 – Scena Principală
Premierea Zilelor Elevilor
19.20 – Scena Principală
Tombola brățărilor Festivalului Főtér
Programe permanente sau temporare în Centrul Vechi:
Cort Info în mijlocul pieței, unde pot fi achiziționate obiecte FF2025: tricouri, pahare FF, brățări, publicații, precum și produse din anii trecuți
Programele MCC – duminică în cortul Grund: standul Centrului de Formare MCC Satu Mare
Radio Cluj – transmisie live sâmbătă din Centrul Vechi
Cortul Grund – prezentări, workshopuri și demonstrații pentru tineri și adulți
Insula Copiilor – activități pentru copii, ateliere de meșteșuguri
Cortul UDMR – târg de carte, anticariat, servicii administrative
Cortul NLDT – pictură pe față, tatuaje cu henna, prezentarea programelor și întâlnire cu membrii
Consiliului Elevilor „Németh László”
Aleea meșteșugarilor și târgul organizat de Casa Maghiară Teleki – vineri 17–21, sâmbătă
10–21, duminică 10–20. Invitați: foști elevi ai Liceului de Arte și Meșteșuguri Populare din
Nádudvar (Ungaria) și membrii Asociației Meșteșugărești Iharos
Demonstrații de meșteșuguri cu școala din Nádudvar și Asociația Iharos – vineri 17–21,
sâmbătă 10–21, duminică 10–20
Cortul de pâslă (iurtă) din Nádudvar – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20
Cortul Casei Maghiare Teleki – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20. Tricouri Baia
Mare, publicații, calendare. Viitoarele mămici și bebelușii născuți în acest an sunt așteptați cu
jurnalul bebelușului! Tot aici pot fi obținute informații despre programul Leagănul Călător și alte
proiecte ale Casei.
Cortul cercetașilor – vineri 17–21, sâmbătă 10–21, duminică 10–20. 35 de ani de la înființarea
trupei de cercetași „gróf Teleki Sándor” din Baia Mare. Fii parte din poveste!
Colțul de carte și târg de carte: Editura EXIT – Librăria IDEA, Editura ÁBEL, Librăria
Interlib
Bucate și băuturi tradiționale maghiare: Diószegi Lacikonyha, Kürtőskalács Saitos, Lángos
Szejke, Colonello Bar, Crama Fort Silvan, ceaiuri cu perle Sakura, Clătite uriașe
