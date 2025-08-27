Alianța România Modernă (ARM) este o formațiune politică de centru-dreapta, care îmbină

libertatea economică cu responsabilitatea socială și respectul pentru valorile naționale,

centrată pe soluții moderne, concrete și verificabile.

Partidul se definește ca o forță politică, menită să redea societății românești competența,

integritatea și direcția de care are nevoie. Fundamentată pe principiile Excelenței,

Echilibrului, Echității și Eficienței, Alianța România Modernă (ARM) va aduce în prim-plan o

clasă politică nouă, educată, animată de patriotism lucid, care să conducă România

spre Ordine, Onoare și Bunăstare, cu un viitor predictibil și stabil.

Propunând o relație nouă între cetățeni și reprezentanții lor, bazată pe respect reciproc,

comunicare transparentă și rezultate măsurabile, Alianța România Modernă (ARM) va

organiza minim 50 de consultări publice în primele 6 luni, unde cetățenii vor contribui direct

la stabilirea priorităților de țară.

Alianța România Modernă (ARM) are ca țintă imediată elaborarea unui proiect de țară pe

termen lung, pornind de la reperele programului său politic:

 un aparat administrativ de stat eficient și transparent;

 o economie de piață competitivă și predictibilă;

 refacerea coeziunii sociale sub semnul valorilor educaționale și spirituale;

 protecția si promovarea familiei tradiționale;

 justiție independentă și sănătate prin prevenție și performanță;

 siguranța deplină a cetățeanului, având la bază un sistem modern și respectat de

apărare, ordine publică și securitate națională;

 o poziționare internațională demnă și fermă, în cadrul Uniunii Europene și al

parteneriatului strategic cu Statele Unite.

De ce acum? Pentru că România are nevoie de o alternativă reală la situația actuală, generată

de „Rotativă”, mecanism calibrat și perfecționat în ultimele decenii, care a generat devoratori

de resurse publice, în beneficiul câtorva privilegiați și în detrimentul cetățenilor.

De 35 de ani, „Rotativa” s-a infiltrat în mediul politic, în structuri de stat și private și

funcționează prin rețele informale, dar puternice, unite de interese personale, bani, privilegii

și protecție discreționară față de lege. Rezultatul este vizibil: o Românie slăbită, bugetul

statului golit, țara supraîndatorată la costuri excesive, iar povara transferată pe umerii fiecărui

român.

Totuși, dincolo de acest tablou, există România noastră iubită, care așteaptă redresarea.

Alianța România Modernă (ARM) reprezintă soluția.

Radu Ghidau: “Veniți alături de noi, avem o șansă istorică, acum este momentul!”

Format în marile școli ale Europei și Statelor Unite, absolvent al Harvard Kennedy School și

fellow al German Marshall Fund, cu experiență politică reală și o viziune profund ancorată în

realitățile României, Radu Ghidău vine cu această platformă politică nouă, autentică și

necesară – Partidul Alianța România Modernă (ARM).