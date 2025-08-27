Protestele față de măsurile de austeritate și reformele pregătite de Guvernul Bolojan continuă să zguduie România, afectând toate sectoarele cheie: sănătate, învățământ, justiție și administrație publică.

Peste 150 de persoane s-au adunat miercuri dimineață în fața Prefecturii Prahova din centrul Ploieștiului, printre care polițiști, profesori, angajați ai DGASPC și ai sectorului energetic. Principalele nemulțumiri vizau lipsa de comunicare și măsurile de austeritate. Organizațiile sindicale estimează o prezență totală de peste 250 de persoane.

În același timp, la Constanța, aproximativ 300 de persoane au protestat în fața Prefecturii, alături de reprezentanți ai Sindicatului Sanitas, Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, ANCMRR MApN și CNSLR Frăția. S-au alăturat și membri ai sectorului privat, numărul total de participanți ajungând la aproximativ 1.000.

Protestatarii au cerut salarii decente, pensii corecte, respect din partea guvernanților și deblocarea posturilor în sănătate și asistență socială. Acțiunea a fost însoțită de zgomot de vuvuzele și fluiere, pentru a atrage atenția autorităților.

Manea Nicolae, prim-vicepreședinte al CNSLR Frăția și președinte al Sanitas Constanța, a declarat: „Vrem să transmitem un semnal clar reprezentanților guvernului. Toate legile adoptate până acum nu au fost negociate real cu partenerii sociali. Suntem obligați să fim parte activă în aceste decizii, mai ales că suntem cei care suportă efectele măsurilor.”

Profesorii au continuat protestele la sediul Ministerului Educației, marcând a 19-a zi de acțiuni de stradă. Nemulțumirile vizează creșterea normei didactice, comasarea a peste 500 de școli și reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora.

Marius Nistor, președintele Federației Spiru Haret, a precizat: „Ne pregătim pentru 8 septembrie, când vom boicota începutul anului școlar, iar mai departe vom decide împreună strategia pentru atingerea obiectivelor noastre, adică abrogarea prevederilor Legii 141.”

Judecătorii de la Curțile de Apel București, Galați, Alba Iulia, Oradea, Constanța, Iași și Ploiești au decis să suspende toate ședințele de judecată, cu excepția celor care privesc măsuri preventive sau privative de libertate.

Tribunalul București a confirmat că 181 de judecători au votat în unanimitate pentru protest, ca răspuns la reforma pensiilor anunțată de Guvern.

Protestele se desfășoară pe fondul măsurilor guvernamentale de austeritate care afectează întreaga clasă muncitoare. Sindicaliștii cer dialog real, respectarea legii și garanții pentru drepturile angajaților din sectorul public și privat.