Sâmbătă, 18 aprilie, Sala sporturilor din Slatina a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga Florilor MOL. Un meci pierdut fără drept de apel – CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-20 (14-9) de echipa noastră, care nu prea mai are cum să ajungă la un loc european din Liga Florilor (chiar dacă mai e și o restanță), singura șansă venind de la turneul Final4 al Cupei, care va avea loc în 9-10 mai chiar în Baia Mare.
Etapa 20
Rapid București – HC Zalău: 29-29
Dunărea Brăila – CSM Târgu Jiu: 29-26
SCMU Craiova – CSM Corona Brașov: 23-32
CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-20
Restanțe
SCMU Craiova – Minaur (sâmbătă, 25 aprilie)
Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai)
CSM București – CSM Galați (sâmbătă, 2 mai)
SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Bistrița (duminică, 3 mai)
Clasament
Gloria Bistrița – 36p (605-457) – 19
CSM București – 35p (611-505) – 19
Corona Brașov – 29p (581-501) – 19
SCM Rm. Vâlcea – 25p (615-506) – 19
CSM Slatina – 24p (572-556) – 20
Dunărea Brăila – 21p (592-538) – 20
Minaur Baia Mare – 19p (519-538) – 19
Rapid București – 18p (551-527) – 19
CSM Târgu Jiu – 10p (484-596) – 20
SCMU Craiova – 9p (489-562) – 19
CS HC Zalău – 5p (473-595) – 20
CSM Galați – 1p (423-634) – 19
Etapa 21. Sâmbătă, 16 mai: Slatina – Râmnicu Vâlcea; Minaur – Dunărea; Târgu Jiu – Rapid; Zalău – CSM București; Galați – Craiova; Corona – Bistrița
Etapa 22. Sâmbătă, 23 mai: Râmnicu Vâlcea – Corona; Bistrița – Galați; Craiova – Zalău; CSM București – Târgu Jiu; Rapid – Minaur; Dunărea – Slatina.
