Sâmbătă, 18 aprilie, Sala sporturilor din Slatina a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga Florilor MOL. Un meci pierdut fără drept de apel – CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-20 (14-9) de echipa noastră, care nu prea mai are cum să ajungă la un loc european din Liga Florilor (chiar dacă mai e și o restanță), singura șansă venind de la turneul Final4 al Cupei, care va avea loc în 9-10 mai chiar în Baia Mare.

Etapa 20

Rapid București – HC Zalău: 29-29

Dunărea Brăila – CSM Târgu Jiu: 29-26

SCMU Craiova – CSM Corona Brașov: 23-32

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-20

Restanțe

SCMU Craiova – Minaur (sâmbătă, 25 aprilie)

Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai)

CSM București – CSM Galați (sâmbătă, 2 mai)

SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Bistrița (duminică, 3 mai)

Clasament

Gloria Bistrița – 36p (605-457) – 19

CSM București – 35p (611-505) – 19

Corona Brașov – 29p (581-501) – 19

SCM Rm. Vâlcea – 25p (615-506) – 19

CSM Slatina – 24p (572-556) – 20

Dunărea Brăila – 21p (592-538) – 20

Minaur Baia Mare – 19p (519-538) – 19

Rapid București – 18p (551-527) – 19

CSM Târgu Jiu – 10p (484-596) – 20

SCMU Craiova – 9p (489-562) – 19

CS HC Zalău – 5p (473-595) – 20

CSM Galați – 1p (423-634) – 19

Etapa 21. Sâmbătă, 16 mai: Slatina – Râmnicu Vâlcea; Minaur – Dunărea; Târgu Jiu – Rapid; Zalău – CSM București; Galați – Craiova; Corona – Bistrița

Etapa 22. Sâmbătă, 23 mai: Râmnicu Vâlcea – Corona; Bistrița – Galați; Craiova – Zalău; CSM București – Târgu Jiu; Rapid – Minaur; Dunărea – Slatina.