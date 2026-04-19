Consiliul Județean Maramureș informează participanții la trafic și cetățenii că, începând cu data de 20 aprilie 2026, demarează lucrările de frezare și stabilizare a sistemului rutier pe drumul județean DJ 182B Baia Mare – Coaș, pe sectorul cuprins între km 5+100 – km 6+100, în intravilanul localității Satu Nou de Jos. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a DJ 182B, o investiție de aproximativ 60 de milioane de lei, care vizează reabilitarea completă a tronsonului dintre Baia Mare și Coaș, inclusiv reconstrucția unor poduri importante. Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră va fi îngreunată în zona șantierului, pot apărea întârzieri și devieri de trafic, iar participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Când va începe efectiv și reconstrucția podurilor, pentru reducerea disconfortului și evitarea blocajelor au fost stabilite rute alternative. Astfel, la Satu Nou de Jos va fi amenajat un drum de interes local, pietruit, care pleacă din strada Târgului, continuă prin spatele Târgului Auto și ocolește zona podului de la intrarea în Baia Mare, asigurând acces direct spre municipiu.

La Cătălina este în analiză și pregătire o rută alternativă pe traseu agricol, dinspre Săcălășeni, care va traversa zona peste râu și va face legătura cu Mocira, inclusiv prin realizarea unui pod provizoriu. Această soluție va permite ocolirea completă a podului care urmează să fie reconstruit. Aceste soluții nu sunt ideale, dar sunt necesare pentru a reduce cât mai mult impactul asupra traficului și pentru a menține legătura între comunități în perioada lucrărilor.

Proiectul DJ 182B înseamnă modernizarea completă a drumului până la Baia Mare, reconstrucția podului de la Satu Nou de Jos, realizarea unui nou pod, de aproximativ 250 de metri, la Cătălina, unul dintre cele mai lungi din județ, dar și creșterea siguranței și a calității infrastructurii rutiere. Lucrările sunt realizate de ARL Strabag și OpenTrans, iar termenul de finalizare pentru întregul proiect este finalul anului 2026.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat: „Știu că orice șantier aduce disconfort și îmi cer scuze cetățenilor pentru inconvenientele create. Tocmai de aceea am fost în teren, împreună cu primarii din Groși și Coltău și am căutat soluții concrete pentru a reduce cât mai mult impactul asupra traficului. Aceste lucrări erau așteptate de peste 20 de ani și, chiar dacă este greu acum, ele sunt absolut necesare. Vom fi prezenți constant în teren și nu vom accepta întârzieri. Facem aceste investiții pentru oameni și le vom duce la capăt.”

Consiliul Județean Maramureș recomandă cetățenilor să își planifice din timp deplasările, să utilizeze rutele ocolitoare și să manifeste prudență în zonele de lucru. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin în desfășurarea acestor lucrări esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii din județ.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș