Deputatul PNL Ionel Bogdan afirmă că listarea companiilor de stat la bursă nu reprezintă o „surpriză” sau o „vânzare a țării”, ci o măsură deja asumată oficial de toate partidele din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, prin programul de guvernare.

Potrivit acestuia, documentul prevede explicit „listarea la bursă a unor pachete minoritare, fără cedarea poziției majoritare a statului”, ceea ce înseamnă că statul rămâne proprietar și păstrează controlul asupra companiilor, vânzarea vizând doar o parte minoritară din acțiuni.

Bogdan susține că discursurile critice apărute în spațiul public ar fi generate de faptul că listarea aduce „transparență” în companiile de stat. În opinia sa, odată listate, acestea sunt obligate să publice date financiare detaliate, să fie supuse auditului extern și să răspundă în fața investitorilor, ceea ce ar reduce risipa și contractele preferențiale.

Deputatul PNL mai spune că măsura poate aduce beneficii economice importante, întrucât statul atrage capital pentru investiții fără a pierde controlul, iar românii devin indirect acționari prin fondurile de pensii.

Ca exemplu, acesta invocă performanța Hidroelectrica după listarea din 2023, arătând că profitul companiei a crescut semnificativ, iar dividendele către stat au urcat de la 3,06 miliarde lei în 2022 la 5,03 miliarde lei în 2024.

„Adevărul este simplu: nu se vinde țara. Se modernizează modul în care sunt administrate companiile statului”, transmite Ionel Bogdan, acuzând totodată discursurile populiste din spațiul public.